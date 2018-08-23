Скандал у Харкові: розлючені сусіди не дозволили спортсменці-інваліду встановити в під'їзді пандус (відео)

Найнеадекватніша сусідка заявила, що пандус вплине на вартість її квартири, і терпіти цього вона не буде.

У Харкові українська спортсменка, член Національної параолімпійської збірної з фехтування на візках Ганна Пашкова не змогла встановити пандус в під'їзді свого будинку через скандал, який влаштували її сусіди.

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Відео конфлікту дівчина виклала в Facebook. На ньому можна бачити, як Пашкова сперечається з кількома людьми. Сусіди почали дорікати її тим, що пандус нібито буде встановлено за їх рахунок.

Чоловік, який активно брав участь у конфлікті, звинуватив дівчину в тому, що вона хоче «нишком побудувати пандус», хоча спортсменка заявила, що її мати раніше узгодила питання його установки з сусідами.

Найагресивніша жінка заявила, що пандус вплине на вартість її квартири, і терпіти цього вона не буде.

«Я не збираюся через те, що ти один раз на день волієш виїхати, погіршувати своє становище, знижувати вартість своєї квартири, провокувати злочини та сморід, і все інше!», - заявила вона.

Ця ж жінка образила водія, що проїзжав поруч, і спробував заступитися за дівчину-інваліда.

Противники пандуса наполягали на тому, щоб їм показали певний «проект» його установки, з яким вони могли б ознайомитися, і не дозволяли робітникам почати встановлення.

«Як ви можете щось будувати просто тому, що одній людині треба кататися, а ви хочете йому допомогти», - заявив чоловік.

Агресивна сусідка запропонувала дівчині переїхати в інший під'їзд, де пандуси є.

В кінцевому підсумку, дівчину довели до істерики. «Ну а що мені тепер, здохнути, чи що?» - заявила вона своїм кривдникам.

Видання "Харков. Комментарии.иа" зазначає, що Ганна Пашкова - член Національної параолімпійської збірної з фехтування, яка завоювала чимало нагород, серед яких і бронза Чемпіонату світу. Наразі спортсменка активно готується до чергового чемпіонату Європи, який відбудеться у вересні.

Дівчина прикута до інвалідного візка вже більше 4 років. Вона живе на 8 поверсі, і змушена звертатися за допомогою до рідних або перехожих, щоб виїхати з дому.

Кілька місяців тому Пашкова за свій рахунок встановила пандус на сходах, але через надзвичайно гострий кут спускатися ним було неможливо.

Тоді Ганна звернулася за допомогою до громадської організації «Креавіта», яка встановлює в Харкові пандуси. Для неї розробили проект, закупили матеріали. Робітники повинні були почати установку конструкції, але цьому завадив скандал.

«Пандус мав бути під дуже низьким нахилом, 19 м в один бік і стільки ж в інший. Він з сітки, яка буде пропускати дощ і сніг, клумбу не зашкодять, всі квіти під ним жити зможуть. А люди почали кричати», - ледь стримує сльози жінка.

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