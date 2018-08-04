На Закарпатті жінка хотіла продати свою сусідку-інваліда з дворічним сином для жебракування

Зловмисниця хотіла продати жінку з дитиною за 2,5 тисячі доларів.

На Закарпатті 38-річна місцева жителька намагалася за 2,5 тисячі доларів США продати для трудової експлуатації хлопчика 2016 року народження, а також його 39-річну матір.

Як повідомили у поліції Закарпаття, 39-річна жінка - сусідка зловмисниці та інвалід третьої групи.

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"Правоохоронці встановили, що 38-річна жителька Мукачевого за 2,5 тисячі доларів США мала передати для трудової експлуатації – жебракування – хлопчика 2016 року народження і його 39-річну матір, інваліда 3-ої групи, які жили в сусідньому будинку", - йдеться у повідомленні.

Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 КПК у момент передачі дитини та отримання грошей.

Поліція працювала в рамках кримінального провадження, відкритого в липні поточного року, за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області 32-річну жінку, яка у лютому намагалася продати свого 4-річного сина для зайняття жебракуванням, засуджено до 5 років позбавлення волі.