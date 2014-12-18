В Україні хочуть знімати один повнометражний мультфільм щороку

Про це повідомляє прес-служба міністерства культури України.

Як зазначається в повідомленні, під час презентації Віце-прем’єр нагадав, що ідея цього мультфільму з’явилася ще 2006 року, і шлях її реалізації виявився досить довгим. Відтак Кириленко закликав молодих художників активніше долучатися до творення української анімації. «Кожного року ми повинні мати по одному великому анімаційному фільму для наших дітей», - сказав урядовець.

В інтерв’ю журналістам Кириленко наголосив, що для розвитку українського кіно необхідно шукати альтернативні джерела фінансування окрім державного бюджету, і вони мають бути закріплені спеціальним законом. В умовах скорочення бюджетних видатків це надасть реальну підтримку для створення українських фільмів та анімації. «Для мене це ключове питання», - сказав Віце-прем’єр про пошук нових способів фінансової підтримки кінематографічних проектів. При цьому він запевнив, що навіть в умовах скорочення бюджетних коштів не можна закривати найбільш важливі творчі проекти.

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Прокат українського мультфільму «Бабай» має компонент доброчинності: одна гривня з кожного проданого квитка буде відправлена на потреби дітей переселенців.

Довідка УНІАН. Анімаційний фільм «Бабай» створено легендарною українською студією «Анімафільм». Режисер фільму Марина Медвідь, сценарист Вадим Шинкарьов, продюсер фільму та генеральний директор студії «Укранімафільм» Едуард Ахрамович. Ролі мультиплікаційних персонажів озвучили Остап Ступка (Чорт), Мирослав Кувалдін (Кіт-скрипун), Ірма Вітовська (Відьма), Олеся Чечельницька (чарівна пташка Алконост), а також дует «Кролики» (Змій Горинич).