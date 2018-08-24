У Житомирі в День Незалежності встановили національний рекорд з тяги пожежних авто на максимальну відстань (фото)

Його зафіксували представники «Книги рекордів України».

У Житомирі в День Незалежності встановлювали національний рекорд з тяги трьох пожежних автомобілів на максимальну відстань.

Як передає кореспондент УНІАН, 24 серпня на вулиці Київській, 77 на паркувальному майдані ТРЦ «Глобал» житомирянин Віктор Прокопенко встановив саме такий рекорд.

Його зафіксували представники «Книги рекордів України».

Журналістам вони розповіли, що такий рекорд в Україні встановлено вперше та з нагоди святкування річниці Незалежності України.

" Встановлено рекорд України у категорії " Спорт, спецпідготовка" з тяги трьох пожежних автомобілів однією людиною на максимальну відстань із застосуванням драбини. Автор рекорду - Віктор Прокопенко. Зафіксовані результати : загальна вага трьох пожежних автомобілів 42600 кг, подолана дистанція - 12 м, затрачений час - 37 секунд", - йдеться у дипломі, підписаному головою наглядової ради Книги рекордів України Олегом Іваненком. Цей документ організатори заходу показали журналістам на підтвердження досягнення.