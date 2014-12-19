За добу загинули п'ять українських військових, сім - поранено
13:19, 19 грудня 2014Суспільство
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Україна за добу втратила п'ять військовослужбовців.
REUTERS
За останню добу в зоні АТО загинули п’ятеро українських військовослужбовців, семеро отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"За останню добу ми втратили 5 українських військовслужбовців, 7 отримали поранення", - сказав він.
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