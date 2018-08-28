Зв'язав господаря та викрав машину: у поліції розповіли, за що розшукують Тітушка

Тітушко разом з подільниками підозрюється в скоєнні розбійних нападів на будинки.

Оголошений у розшук Вадим Тітушко підозрюється у скоєнні розбійного нападу на приватний будинок в селі Рожни Київської області та інших злочинах.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"У липні в один з будинків села Рожни Броварського району Київської області проникла група осіб у чорних масках та спортивної чорній формі зі зброєю. Зв'язавши власників будинку, вони викрали гроші, після чого покинули місце злочину на автомобілі господаря. У скоєнні цього злочину підозрюються кілька людей, серед яких і запитуваний вами громадянин Тітушко", – сказав Тракало.

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Він додав, що поліція також перевіряє цих осіб на причетність до інших розбійних нападів на приватні домоволодіння на Київщині.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбійний напад) і ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК україни", – сказав Тракало.

За його словами, один з підозрюваних в розбійному нападі вже затриманий.

"Ще двоє з учорашнього дня оголошені в розшук. Є рішення Броварського суду про їх затримання і доставку в суд для обрання запобіжного заходу", – сказав Тракало.

Як повідомляв УНІАН, сумно відомого Вадима Тітушка оголосили в розшук за розбій.