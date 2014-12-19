У Дніпропетровську на місці знесеного пам'ятника Леніну відкрили ялинку (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, раніше на місці, де зараз встановлено ялинку, стояв пам'ятник Леніну, який було знесено у лютому цього року.

На відкриття ялинки зібралося кілька тисяч дніпропетровців.

Як повідомив журналістам радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Трейгерман, висота штучної ялинки становить 29 метрів. Її встановлено за рахунок однієї з комерційних структур Дніпропетровська.

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