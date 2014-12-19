У Дніпропетровську на місці знесеного пам'ятника Леніну відкрили ялинку (фото)

19:42, 19 грудня 2014
Суспільство
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На центральній площі Дніпропетровська – площі Героїв Майдану сьогодні ввечері вперше відкрили головну ялинку області.

@AlexRychkoff

Як передає кореспондент УНІАН, раніше на місці, де зараз встановлено ялинку, стояв пам'ятник Леніну, який було знесено у лютому цього року.

На відкриття ялинки зібралося кілька тисяч дніпропетровців.

Як повідомив журналістам радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Трейгерман, висота штучної ялинки становить 29 метрів. Її встановлено за рахунок однієї з комерційних структур Дніпропетровська.

Читайте такожУ центрі Донецька встановили ялинкуБіля ялинки завершується обладнання ковзанки під відкритим небом, розміщено торговельно-розважальне містечко. Площа прикрашена унікальною святковою ілюмінацією. Також змонтовано сцену, на якій відсьогодні перед городянами виступатимуть кращі творчі колективи міста та області. Казкове містечко працюватиме до 19 січня 2015 р.

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