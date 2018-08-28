На Прикарпатті після негоди відновили сполучення до кількох гірських сіл (відео)

В одному з районів стався зсув грунту, який засипав єдину дорогу, що з'єднувала села з зовнішнім світом.

На Прикарпатті нарешті відновили сполучення до півдесятка гірських сіл, які негода відрізала від зовнішнього світу.

Читайте такожВ Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів

Там сильні дощі геть залили дороги, а під час спроби перетнути потік води машиною, одна людина навіть загинула.

В одному з районів стався зсув грунту, який засипав єдину дорогу, що з'єднувала села з зовнішнім світом. Наразі дорогою вже їздять автівки, аде місцеві бояться повторення негоди.