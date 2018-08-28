этот материал доступен на русском

На Прикарпатті після негоди відновили сполучення до кількох гірських сіл (відео)

20:30, 28 серпня 2018
Суспільство
305 0
Там сильні дощі геть залили дороги \ Фото УНІАН

Читайте такожВ Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів

Там сильні дощі геть залили дороги, а під час спроби перетнути потік води машиною, одна людина навіть загинула.

В одному з районів стався зсув грунту, який засипав єдину дорогу, що з'єднувала села з зовнішнім світом. Наразі дорогою вже їздять автівки, аде місцеві бояться повторення негоди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дороги#негода