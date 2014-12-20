У Львові обстріляли рейсовий автобус

Про це ZAXID.NET стало відомо від заступника директора перевізника Володимира Іваськевича.

Подія сталась близько 19.45.

На той час в салоні автобуса було до 10 пасажирів. Двоє з них сиділи якраз біля шибок, які пробили кулі. Набої пролетіли якраз над головами пасажирів. Постраждалих немає, повідомив диспетчер фірми «Успіх БМ». Внаслідок обстрілу розбито кілька шибок і двері.

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Пострілів було три. За словами начальника сектора відділення міського управління карного розшуку Василя Себала, найімовірніше, стріляли із травматичної зброї. Наразі знайшли три гільзи від гумових куль, а самі кулі - поки що ні.

Очевидці твердять, що стріляв один чоловік, він був без маски і після пострілів втік між дерева, не переходячи дороги. Автобус одразу зупинився і один з пасажирів побіг за зловмисником.

На місці працює слідчо-оперативна група.