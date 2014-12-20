Бойовики готові відпустити 150 заручників - СБУ
03:24, 20 грудня 2014Суспільство
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Бойовики готові обміняти 150 українських полонених на 225 заарештованих сепаратистів.
REUTERS
Про це повідомив начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк в ефірі 5 каналу, пише Gazeta.ua.
Він зазначив, що переговори у "мінському форматі" почалися о 14:00, але потім учасники оголосили перерву. Кінцевих домовленостей із бойовиками наразі досягти не вдалося.
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"Вони почали вже говорити, що готові декого відпустити із заручників, називають 150 людей. Ми вчинили відкрито і сказали, що в нас під вартою 223 тоді було, зараз уже 225", – сказав Вовк.
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