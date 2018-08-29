Жителі Кривого Рогу виклали пам'ятні слова зі свічок на честь загиблих в Іловайську (відео)
11:22, 29 серпня 2018Суспільство
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Бійці колишнього батальйону "Кривбас" і жителі міста виклали зі свічок на честь загиблих в Іловайську пам'ятні слова.
У Кривому Розі вшанували пам'ять загиблих в Іловайському котлі \ УНІАН
Вони згадували бійців сорокового батальйону "Кривбас", з якого в Іловайську загинули три десятки хлопців, ще 15 – досі вважаються зниклими.
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Кожного року в ніч на 29 серпнярідні загиблих і зниклих, а також небайдужі містяни збираються біля Стели Героїв у центрі міста, йдеться в сюжеті ТСН.
Заступник командира 40-го батальйону "Кривбас" Юрій Сіньковський каже, що 15 хлопців зникли і всі їх чекають і моляться за них.
Жителі Кривого Рогу виклали пам'ятні слова зі свічок на честь загиблих в Іловайську
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