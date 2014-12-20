Бойовики продовжують обстріли української армії на Донбасі, поранено двоє бійців (карта АТО)

13:44, 20 грудня 2014
Суспільство
0 0

Позиції військових були обстріляні з мінометів та стрілкової зброї.

Обстрелы военных не прекращаются / Фото УНИАН

За минулу добу позиції військовослужбовців Збройних сил і Національної гвардії в зоні проведення Антитерористичної операції були обстріляні з мінометів і стрілецької зброї, двоє бійців поранено.

Читайте такожБойовики всю ніч обстрілювали сили АТО, в небі над Маріуполем активізувалися безпілотники

Про це в ході брифінгу в Києві повідомив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Владимир Польовий, передає кореспондент УНІАН.

«Позиції наших військових були обстріляні з мінометів і стрілецької зброї. Загиблих серед військовослужбовців немає, поранено двоє бійців», - сказав Польовий.

СНБО

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter