Бойовики продовжують обстріли української армії на Донбасі, поранено двоє бійців (карта АТО)
13:44, 20 грудня 2014Суспільство
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Позиції військових були обстріляні з мінометів та стрілкової зброї.
Обстріл військових не припиняються / Фото УНІАН
За минулу добу позиції військовослужбовців Збройних сил і Національної гвардії в зоні проведення Антитерористичної операції були обстріляні з мінометів і стрілецької зброї, двоє бійців поранено.
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Про це в ході брифінгу в Києві повідомив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Владимир Польовий, передає кореспондент УНІАН.
«Позиції наших військових були обстріляні з мінометів і стрілецької зброї. Загиблих серед військовослужбовців немає, поранено двоє бійців», - сказав Польовий.
РНБО
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