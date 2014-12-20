У Харківській області виявили сотню псевдопереселенців, які отримували виплати, залишившись в окупації

Як повідомила заступник директора департаменту праці і соціального захисту населення Харківської ОДА Тетяна Єрміліна, соціальні виплати цим особам призупинено після з’ясування, що вони не перебувають за вказаними адресами, повідомляє Радіо Свобода.

«У нас було доручення прем’єр-міністра Арсенія Яценюка створити комісії, до складу якої входили представники Державної служби міграції, МВС, Пенсійного фонду, управлінь соцзахисту, Центрузайнятості, ми виїжджали за вказаними адресами, але н ажаль, сусіди та господар житла підписували акт про те, що тут такий не мешкає. Таким чином по області ми виявили близько ста чоловік. Після складення таких актів ми припинили соціальні виплати», – повідомила Тетяна Єрміліна.

За словами виконувача обов’язків заступника голови Харківської ОДА Вадима Глушка, часто соціальні працівники, які займаються обліком внутрішньо переміщених осіб, не в змозі проконтролювати живе ця людина на території Харківської області чи ні.

Читайте такожКількість внутрішніх переселенців з Криму та зони АТО перевищила 570 тисяч осіб«Перевірити чи вірогідні дані про адресу ми можемо вже потім, постфактум. Але прийде час, коли нашому соціальному робітнику правоохоронці поставлять питання: «От ви видали цю довідку,а людина тут не проживала». Ми чудово розуміємо, що ті кошти, які виділяються з держбюджету, потім перевірятимуть на цільове використання», –зауважив Вадим Глушко.

За його словами, керівництво області звернулося до МВС з пропозицією спочатку ставили на облік Міграційної служби людей, які виїжджають з зони бойових дій, а вже потім оформлювати їх в управліннях соціального захисту.

Загалом в Харківській області за соціальними виплатами звернулися понад 6 тисяч громадян, більше 68-и тисяч переселенців отримують пенсію на Харківщині.

За офіційними даними, в області проживає 120 тисяч тимчасових переселенців, за неофіційними – 250. В самому Харкові – понад 32 тисячі переселенців.