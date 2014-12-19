На Харківщині зареєстровано близько 120 тисяч переселенців з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив журналістам т.в.о. заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Вадим Глушко.

«На сьогоднішній момент, за нашими даними, близько 120 тисяч тільки офіційно зареєстрованих осіб проживають на території Харківської області, за неофіційними даними – близько 250 тисяч», - сказав Глушко.

За його словами, станом на 17 грудня органи соціального захисту взяли на облік та видали довідки близько 83 тисячам переселенців.

У свою чергу начальник Регіонального штабу з надання допомоги переселенцям із зони АТО, перший заступник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв додав, що більше 37 тис. переселенців розміщені в місцях, наданих штабом. Вільними залишаються 357 місць для проживання. До центру з працевлаштування звернулися 2,5 тис. осіб, працевлаштувалися 524 особи.

За його словами, Південна залізниця за час проведення АТО у своїх готелях безкоштовно поселила 12,7 тис. жінок із дітьми, «Укрзалізниця» надала близько 2 тис. безкоштовних квитків переселенцям, які з Харкова виїхали вглиб країни.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Тетяна Єрміліна повідомила, що на сьогодні за матеріальною допомогою для покриття житлово-комунальних витрат звернулися 22 тис. родин переселенців, вже виплачено 21 млн грн, які отримали 14 тис. сімей. «Передбачено бюджетом на цю виплату 31 млн грн для Харківської області», - зазначила вона.

Єрміліна зазначила, що за соціальними виплатами звернулися 6,7 тис. громадян, допомога виплачується 6,5 тис. громадян. 68,2 тис. переселенців отримують пенсію на Харківщині.

Вона додала, що Міжнародна організація з міграції готова за спрощеною схемою видати 5,5 тисячі сімей по 235 євро. За інформацією Єрміліної, виплати будуть проведені найближчим часом, однак ще не почалися.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА також повідомила, що соціальну допомогу припинили виплачувати переселенцям із Донецької та Луганської областей, котрі не проживали за вказаними адресами в Харківській області.

Читайте такожІз зони АТО та Криму вже виїхало понад 555 тисяч осіб«У нас було доручення прем'єр-міністра створити комісії, туди входила служба міграції, співробітники МВС, наші співробітники. Ми виходили за адресою, де людина вказувала, але сусіди або господар житла підписували акт, що такий тут не проживає. Таким чином по області це близько 100 осіб, де після складання акту виплати припинялися», - сказала Єрміліна.

У свою чергу Глушко зауважив, що частина громадян, отримавши довідки в Харківській області як тимчасово переміщені особи, повертаються до місць проживання в зоні АТО.