В Україну намагався в'їхати російський дипломат, якому заборонено в’їзд до 2023 року

Дипломата з потяга «Москва-Харків» повернули до Російської Федерації.

Сьогодні співробітники Харківського прикордонного загону не пропустили в Україну російського дипломата, якому заборонено в’їзд до 2023 року.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, дипломат планував потрапити на територію України через пункт контролю «Харків-пасажирський» потягом «Москва-Харків».

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«Під час здійснення перевірки документів прикордонники встановили, що один з пасажирів потяга є другим секретарем Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові. Стосовно іноземця діяло доручення уповноважених державних органів щодо заборони в’їзду на територію України до 2023 року», - сказано у повідомленні.

При цьому у відомстві не вказали прізвище дипломата.

Зазначається, що його не пропустили на територію країни та повернули до Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, Аваков розповів, що російські прикордонники поставили стовпи посеред вулиці селища на кордоні з Україною.