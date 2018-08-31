Смерть Кобзона: розкрито таємні записки співака

Йосипа Кобзона поховають 2-го вересня на Востряковському кладовищі в Москві.

Український композитор Володимир Бистряков розповів про "блокнот справ" народного артиста СРСР Йосипа Кобзона.

У блокноті співака були позначки і нагадування, кому і чим співак в силах допомогти, передають Дни.ру.

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"Цьому протези, цьому квартиру, цього поновити на роботі, цьому – путівку", – згадав Бистряков.

Також композитор згадав, як Кобзон під час захоплення заручників у театрі на Дубровці у 2002 році домовлятися з терористами, ризикуючи власним життям.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня Кобзона госпіталізували у тяжкому стані. Співак помер 30 серпня на 81-му році життя.

Артиста поховають другого вересня на Востряковському кладовищі в Москві.

Нагадаємо, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста в список осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.