На Миколаївщині ветерани АТО отримали грошові сертифікати на відкриття власного бізнесу

Серед проектів-переможців є ініціативи зі створення міні-птахоферм, будівельні, столярні та металообробні підприємства, пасіки, вирощування овочів, виготовлення косметичних засобів, спортивні клуби тощо.

20 учасників антитерористичної операції з Миколаївщини отримали сертифікати на 50 тисяч гривень одноразової допомоги для відкриття власної справи. Унікальний пілотний проект, що стартував за ініціативи та підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації, наразі вже беруть за приклад й інші регіони України.

Так, з метою соціальної підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції, за ініціативи голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка в області було затверджено унікальний порядок надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам АТО – конкурс проектів для старту власного бізнесу. Цього року з обласного бюджету на підтримку переможців даного конкурсу виділено 1 млн грн.

«Наразі в області діють декілька програм, за рахунок яких іде пряма підтримка воїнів АТО, інвалідів, сімей загиблих героїв. До речі, ми єдина область, яка повністю закрила чергу по квартирах для інвалідів АТО ІІІ групи. Також можу без сумніву заявити, що Миколаївщина є новатором та ініціатором багатьох програм, які до себе взяли інші області нашої країни. І сьогодні ми маємо можливість вручити нашим воїнам АТО сертифікати, що допоможуть відкрити їм власну справу. Крім того, Миколаївська облдержадміністрація у співпраці з іншими службами домовились, що ті хлопці, які і цього року, й надалі перемагатимуть у конкурсі та отримуватимуть сертифікати, автоматично будуть отримувати ще і реєстрацію приватного підприємця. Ці кроки є втіленням речі нашої державницької позиції щодо підтримки наших героїв», - пояснив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко.

Зазначимо, що на цьогорічний конкурс надійшло 33 проекти-заявки від учасників антитерористичної операції. В свою чергу, було визначено 20 переможців, які зможуть скористатися своїм правом на отримання одноразової безповоротної допомоги на відкриття власної справи у сумі 50 тисяч гривень.

Серед проектів-переможців є ініціативи зі створення міні-птахоферм, будівельні, столярні та металообробні підприємства, пасіки, вирощування овочів, виготовлення косметичних засобів, спортивні клуби тощо.