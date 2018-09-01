ООН направила жителям окупованого Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги
Організація Об'єднаних Націй направила жителям тимчасово окупованих територій Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги.
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в напрямку тимчасово окупованої території проїхали 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН.
Читайте такожПорошенко на Генасамблеї ООН вимагатиме введення миротворців на Донбас - Єльченко
Автомобілі перевозили більш як 100 тонн вантажу, серед якого «зимові та сімейні гігієнічні набори».
Як повідомляв УНІАН, Росія також з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.
Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.
У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».