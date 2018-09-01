ООН направила жителям окупованого Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги

Вантаж перевозили 9 автомобілів.

Організація Об'єднаних Націй направила жителям тимчасово окупованих територій Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в напрямку тимчасово окупованої території проїхали 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН.

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Автомобілі перевозили більш як 100 тонн вантажу, серед якого «зимові та сімейні гігієнічні набори».

Як повідомляв УНІАН, Росія також з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.

Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».