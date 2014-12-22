"Азов" відбив атаку диверсантів під Маріуполем - штаб оборони міста
13:00, 22 грудня 2014Суспільство
0 0
Учора на північний схід від Маріуполя добровольці відбили атаку диверсійно-розвідувальної групи терористів.
Бойцы "Азова" отбили атаку / facebook.com/azov.batalion
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці в Facebook.
«Ситуація в Маріуполі залишається стабільно спокійною. Обстрілу і провокацій з боку терористів за минулу добу не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБойовики 193 рази атакували сили АТО після проголошення режиму «тиші» Також наголошується, що під ранок у районі Маріуполя були зафіксовані польоти двох БПЛА.
«Учора на північному сході від Маріуполя патруль добровольчого полку «Азов» виявив диверсійно-розвідувальну групу терористів. Ті відкрили вогонь, але, зустрівши гідну відсіч з боку бійців «Азова», ретирувались. З українського боку втрат і поранених немає», - повідомляє штаб оборони міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter