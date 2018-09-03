Порошенко: сьогоднішні українські школярі житимуть в ЄС

Сьогодні 450 тисяч дітей прийшли до першого класу за новою програмою, розрахованою на 12 років навчання.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що сьогоднішні школярі житимуть в Україні, яка буде членом Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сторінці глави держави у Facebook.

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«Сьогодні понад 16 тисяч шкіл відкрили двері перед майже чотирма мільйонами учнів. 450 тисяч діточок прийшли до першого класу за новою програмою, розрахованою на 12 років», - зазначив президент.

«Завдяки реформі якість освіти наближається до європейського рівня. І я переконаний, що сьогоднішні школярі точно житимуть у Європейському Союзі. І будуть жити в Україні, бо наша країна буде членом ЄС. Ми спільно повертаємо Україну до Європи – нашого спільного дому», - переконаний Порошенко.

«Щиро вітаю усіх з початком нового навчального року. І насамперед бажаю нам усім миру. Твердо переконаний, що мир ми завоюємо, адже весь світ – з нами», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч учні перших, п'ятих та десятих класів на початку навчального року залишаться без підручників з деяких предметів.