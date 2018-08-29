Цьогоріч учні перших, п'ятих та десятих класів розпочнуть навчальний рік без підручників

Це викликано тим, що друк підручників затримується.

Цьогоріч учні перших, п'ятих та десятих класів першого вересня залишаться без підручників з деяких предметів.

Це викликано тим, що друк цих підручників затримується. Про це під час засідання уряду повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Вона зазначила, що така затримка викликана тим, що цьогорічний прогнозований наклад друку підручників в Україні становить 18,5 мільйонів примірників, що в два з половиною рази більше, ніж у попередні роки.

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Гриневич розповіла, що зараз друкується три лінійки підручників у зв’язку з реформою освіти, а також двомовні словники для шкіл з мовою навчання національних меншин, хрестоматії, посібники і методичні матеріали.

Міністр наголосила на наявності у Міносвіти чіткого плану щодо доставки підручників. Так, у серпні, мали бути доставлені підручники для першокласників, у липні - для 5-х класів, у вересні - для 10-х класів.

«Але в реальності все посунулося на місяць-півтора. 80% підручників для 5-х класів вже доставлено до обласних баз, і місцеві органи самоврядування розвозять їх до шкіл. Триває друк і починається доставка підручників для 1-го класу. 10-й клас зараз друкується, і вони будуть розвезені у кожну школу лише у листопаді… але вперше електронні версії підручників повністю розміщено на сайті міністерства», - пояснила Гриневич.

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«Всі підручники для тих класів, які друкуються, будуть розміщені там до 1 вересня. Також є частина тих підручників, які вже є у школах, але щоб діти могли носити за можливості легші портфелі», - сказала Гриневич.

Вона також назвала три причини, через які сталася затримка з доставкою підручників. По-перше, за словами міністра, це блокування закупівель видавництвами через судові позови.

«Шляхом цих позовів видавництва змушують нас надавати грифи та допускати до друку відверто неякісні підручники, наприклад, з плагіатом, який ми виявили з польських та російських підручників. Суди дають їм позитивні рішення. У мене сьогодні вже є практика, коли ми змушені видавати дипломи кандидатів наук за рішенням суду… тепер ще нам підручники за рішенням суду доведеться видавати. Хоча там є відверті помилки!», - наголосила міністр.

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Вона підкреслила, що «проблема в тому, що суд блокує не тільки ситуацію по експертизі одного підручника, а й забороняє видавати інші всієї лінійки».

«На даний час за рішенням суду заблоковані підручники з біології і хімії для 10-го класу, а також підручники «Основи інформатики» для 5-го класу. А це означає, що ми не можемо надрукувати жоден інший підручник з цих предметів. Це нове явище, з яким ми ніколи не стикалися», - нарікає Гриневич.

Другою причиною, яка склалась навколо ситуації з доставкою підручників, за її словами, є обмежені поліграфічні можливості українських підприємств.

«Це означає, що наступного року нам потрібно виходити на міжнародні поліграфічні ринки і замовляти не лише в Україні, а й за кордоном», - зауважила очільниця Міносвіти.

Третя причина, повідомила вона, це недосконала процедура експертизи підручників. Гриневич зазначила, що Інститут модернізації змісту освіти (ІМЗО), що наразі відповідальний за експертизу підручників та їх закупівлю, буде реорганізований у зв’язку з порушенням термінів друку підручників. Передбачається зміна структури та повноважень Інституту і оновлення його штату.

«Аудит я вже призначила на 4 вересня-5 жовтня. За його результатами відбудеться реорганізація, що передбачатиме звільнення усіх співробітників та проведення повторних конкурсів на посади», – пояснила Міністр.