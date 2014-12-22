Звільнений з полону "ДНР" доброволець розповів байки бойовиків про американців і фінів

Доброволець 39-го батальйону Дмитро Рижов два місяці воював, три місяці провів у полоні, і вже місяць лікується у шпиталях, повідомляє ТСН.16:45.

За два дні до полону Дмитро одружився. Його мали обміняти вже через місяць після захоплення під час великого обміну 60 на 60 - Дмитро був другим у списку. Але терористи його віддавати так скоро не стали - там у полоні знімали своє "кіно", і свідчення бійця використовували у сюжетах російського ТБ. Найскладнішим у полоні, каже Дмитро, було не сміятися з байок "ДНРівців".

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"Багато з тих, хто приїхав воювати на стороні "ДНР", впевнені, що в аеропорту знаходяться або поляки, або американці. І між собою сперечалися, це були "Абрамси" або танки "Леопард". А потім один з них підійшов і сказав, що мене не так дістають "Правий сектор" та "Донбас", як мене дістають фіни. Я перепитав: фіни? Так, каже, фінські та литовські добровольці воюють дуже жорстко. Я ледве стримав сміх", - розповідає доброволець.

Нагадаємо, 19 грудня бойовики домовилися з офіційним Києвом обмінятися полоненими "всіх на всіх".