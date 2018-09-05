Кожен  ранок, в школу «Ранок»!

1 вересня 2018 у Харкові відкрилась нова школа, школа «Ранок». Сьогодні, коли школи по всій країні закриваються, за роки незалежності зникли більше 5 тис шкіл, це дуже гарна новина.

Школа «Ранок» невеличка, зовсім сімейна, розрахована всього на 100 дітей. Але ставить перед собою дуже величезне завдання – навчати дітей бути успішними і затребуваними в дорослому житті.

За словами її засновника, генерального директора видавництва «Ранок» Віктора Круглова, навчання в ній буде йти за чотирма напрямками - адаптивне, інтегроване, дистанційне та інклюзивне. У кожному класі навчатимуться не більше ніж по 15 дітей, а кращі з школярів отримуватимуть стипендії.

«Це виклик для нашої команди - зробити кращий освітній заклад в Україні. Я б хотів, аби моя донька вміла не тільки вільно спілкуватися іноземними мовами, але і аргументувати свою думку, швидко знаходити відповіді та приймати рішення, постійно навчатися й адаптуватися до змін, бажати нових досягнень та порівнювати себе з собою. Так і виникла думка створити школу, де народжується майбутнє», - каже Віктор Круглов.

Школа Ранок – єдина у Харкові, де кожен клас обладнано інтерактивними панелями EdPro. Ця дошка замінює звичайну дошку, комп'ютер, проектор, планшет і дозволяє зробить кожний урок більш цікавим, навчати дітей скрізь гру.

Відкриття нової школи співпало з впровадженням нової реформи Міністерства Освіти – НУШ, принципи якої готові застосовувати вчителі «Ранка».

«Вимога до сучасного вчителя – спроможність і навіть внутрішня потреба постійно самовдосконалюватися, навчатися, йти в ногу з часом. Наші викладачі – автори підручників і вчителі вищої категорії. У початковій школі будуть працювати учитель і тьютор. Ми підписали контракт з європейською асоціацією European Educational Publishers Group. Видавництво «Ранок» є активним учасником цієї організації.», - розповідає директорка школи Світлана Тира.

Серед інших переваг школи - для опанування англійської буде використано навчальні матеріали Cambrige University Press. Стратегія школи Ранок готувати дітей до продовження навчання як в Україні, так і за кордоном. Майбутнє формуватимуть креативні, критичні, цілеспрямовані особистості, саме такими будуть випускники школи «Ранок».