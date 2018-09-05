Кожен ранок, в школу «Ранок»!
За словами її засновника, генерального директора видавництва «Ранок» Віктора Круглова, навчання в ній буде йти за чотирма напрямками - адаптивне, інтегроване, дистанційне та інклюзивне. У кожному класі навчатимуться не більше ніж по 15 дітей, а кращі з школярів отримуватимуть стипендії.
«Це виклик для нашої команди - зробити кращий освітній заклад в Україні. Я б хотів, аби моя донька вміла не тільки вільно спілкуватися іноземними мовами, але і аргументувати свою думку, швидко знаходити відповіді та приймати рішення, постійно навчатися й адаптуватися до змін, бажати нових досягнень та порівнювати себе з собою. Так і виникла думка створити школу, де народжується майбутнє», - каже Віктор Круглов.
Школа Ранок – єдина у Харкові, де кожен клас обладнано інтерактивними панелями EdPro. Ця дошка замінює звичайну дошку, комп'ютер, проектор, планшет і дозволяє зробить кожний урок більш цікавим, навчати дітей скрізь гру.
Відкриття нової школи співпало з впровадженням нової реформи Міністерства Освіти – НУШ, принципи якої готові застосовувати вчителі «Ранка».
«Вимога до сучасного вчителя – спроможність і навіть внутрішня потреба постійно самовдосконалюватися, навчатися, йти в ногу з часом. Наші викладачі – автори підручників і вчителі вищої категорії. У початковій школі будуть працювати учитель і тьютор. Ми підписали контракт з європейською асоціацією European Educational Publishers Group. Видавництво «Ранок» є активним учасником цієї організації.», - розповідає директорка школи Світлана Тира.
Серед інших переваг школи - для опанування англійської буде використано навчальні матеріали Cambrige University Press. Стратегія школи Ранок готувати дітей до продовження навчання як в Україні, так і за кордоном. Майбутнє формуватимуть креативні, критичні, цілеспрямовані особистості, саме такими будуть випускники школи «Ранок».