Сенцова можуть номінувати на премію Сахарова (відео)

Номінацію підтримують депутати Європарламенту від Європейської народної партії, Європейських консерваторів і реформістів та Альянсу демократів та лібералів за Європу.

Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова можуть номінувати на премію Сахарова від Європарламенту.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Рікард Йозвяк.

"Існує велика вірогідність того, що українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колонії в Лабитнангі, номінують на премію Сахарова", - зауважив Йозвяк.

За його словами, остаточне рішення буде прийнято наступного тижня.

"Номінацію Сенцова підтримують депутати Європарламенту від EPP (Європейська народна партія), ECR (Європейські консерватори і реформісти) та ALDE (Альянс демократів та лібералів за Європу)", - повідомив журналіст.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

Премія Сахарова за свободу думки - щорічна відзнака Європарламенту, започаткована 1988 року.