Економіст розповів, що втрачає Україна через збільшення потоку трудових мігрантів

Ми втрачаємо кваліфіковані кадри через те, що люди, яких підготували в Україні, в тому числі за державні гроші, працюють за кордоном.

Трудова міграція українців – складна проблема, зумовлена об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Україна втрачає кваліфіковані кадри, а також має проблему з пенсійним забезпеченням.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

Зокрема, зазначає економіст, легальні трудові мігранти платять податки в тих країнах, де працюють, а не в Україні. Відповідно, ми маємо проблему з виплатами пенсій, так як в Україні до цього часу працює солідарна система пенсійного забезпечення.

"Ми втрачаємо кваліфіковані кадри через те, що люди, яких підготували в Україні, в тому числі за державні гроші, працюють за кордоном. Мовиться не про найвищу кваліфікацію, а представників робітничих, інженерних професій, медичної сфери. Це професії, які забезпечують наш добробут. Без будівельників, мулярів, теслярів не можна розвивати те, що забезпечує наше нормальне функціонування. Лікарі – це здоров’я громадян у суспільстві", – наголошує Ігор Бураковський.

Нелегальні трудові мігранти, зауважує економіст, піддаються різним ризикам. Вони втрачають частину своїх соціально-економічних прав.

"Нелегальні мігранти працюють в жорстких умовах. Часто це банальна експлуатація, коли можна не отримати обіцяні гроші. Плюс відсутність сплати соціальних внесків, і тоді виникає питання, що вони робитимуть на пенсії? Навіть якщо вони багато заробляли за кордоном", – підкреслив Ігор Бураковський.

Нагадаємо, Україна входить у топ-10 країн-донорів мігрантів у світі. За даними Центру економічної стратегії, більше 4 млн українців (експерти кажуть майже 5) є трудовими мігрантами, тобто виїжджають працювати за кордон (тобто близько 16% працездатного населення). Одночасно за кордоном перебувають близько 2,6-2,7 млн осіб.