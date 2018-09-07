Українські політики «стоять в чергах» до ворожок, а СБУ працює з екстрасенсами – Наливайченко

За словами колишнього керівника СБУ, українські політики люблять ворожок, але найчастіше потрапляють до шарлатанів.

Українські політики та їх близькі регулярно звертаються за допомогою до ворожок, шаманів та астрологів, а Служба безпеки співпрацює з фахівцями, здатними на відстані визначати настрої та думки людей.

Про це в інтерв'ю «Стране» розповів екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Коментуючи чутки про роботу в структурі СБУ людей з «паранормальними» здібностями, він розповів, що таких фахівців іноді залучають на допомогу правоохоронцям.

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«Є в одній галузі фахівці (щоправда, я не знаю, що зараз там натворили штабісти Порошенка), які дійсно на відстані можуть визначати настрої, поведінку, а іноді і думки людей, які цікавлять спецслужби», - зазначив він.

Наливайченко уточнив, що серед таких фахівців є як жінки, так і чоловіки. Мова, за його словами, йде не про магію.

«Це не магія. Фахівці, які володіють певними вміннями. Але вони не можуть маніпулювати. Можуть лише зчитувати, і то якщо ми знаємо, хто людина, що нас цікавить. Вони можуть "намалювати портрет", дати певні характеристики щодо терориста – наприклад, треба його брати, щоб уникнути теракту, або почекати до завтра», - розповів колишній голова СБУ.

Відповідаючи на питання журналістів, Наливайченко також підтвердив, що українські політики користуються послугами ворожок, але в основному потрапляють до шахраїв.

«[Політики] В чергах стоять. Але в основному вони ходять до шарлатанів. Дружини часто ходять. Запитують, в який день краще відкрити офшор. Але давайте не будемо це пропагувати. Краще в церкву сходити», – уклав він.

Раніше журналіст Олександр Дубинський у своєму блозі писав, що топ-менеджмент Нацбанку приймав рішення після консультацій з ворожкою, проведення обрядів з ляльками і молитов.