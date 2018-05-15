Журналіст розповів, як топ-менеджер НБУ приймала важливі рішення - після порад ворожки

Катерина Рожкова, якщо вірити переписці, опублікованій журналістом Олександром Дубинським, проводила обряди з лялькою перед прийняттям важливих рішень.

Топ-менеджмент Нацбанку приймав рішення після консультацій з ворожкою, проведення обрядів з ляльками і молитов.

Про це пише у своєму блозі журналіст Олександр Дубинський, посилаючись на скріншоти листування заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

"У нашому розпорядженні є все листування заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової, яка з жовтня 2014 року спілкується з "провісником" Оксаною. Вона записана в контактній телефонній книзі у заступника голови НБУ як "Оксана Що Буде". Їхня перша зустріч відбулася 11 жовтня 2014 року, в офісі "Оксана Що Буде" по вулиці Гончара, 52, 3 поверх, кімната 27", - пише Дубинський.

Також, якщо вірити автентичності листування, 16 жовтня 2014 року вже після зустрічі із провісником, Рожкова звітує про виконану роботу, і повідомляє що вона відвідала таємне місце на Оболоні щоб провести "обряди". Після чого знову просить подивитися на неї.

"Також куратор департаменту банківського нагляду просить у ворожки надіслати молитву "смс", оскільки вона її забула взяти під час "магічного обряду". Якщо обряд не закінчити "чари" можуть не подіяти", - пише журналіст.

Як з'ясував Дубинський, провісниця називає себе Оксаною Каї, вона займається виготовленням ляльок-оберегів, які тісно пов'язані з магічними ритуалами на родючість, збереження здоров'я, продовження роду, а також охороняє своїх господарів від злих сил і приносить їм добробут.

"Можете сміятися скільки хочете, але "очищення банківської системи відбувалося за допомогою цих самих ляльок. Їх використовують і Рожкова, і її подруга, екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва", - зазначає журналіст, при цьому виклавши фото Гонтарєвої з лялькою.

"Як можна здогадатися по листуванню, перший сеанс "чарів" на Рожкову подіяв добре. Тому що протягом наступних чотирьох місяців вона до особистого "мага" не зверталася", - пише Дубинський.

За його словами, новий контакт з "Оксана Що Буде" відбудеться тільки до кінця другої декади березня 2015 року.

"Майбутньому члену правління НБУ знову знадобилися "чари" та передбачення майбутнього. Вона проситься на сеанс до свого "віщуна". Зустріч відбувається, і після зробленого обряду Рожкова знову просить прийняти її, оскільки "під час обряду плуталася в словах". Після чого "Оксана Що Буде" скидає їй текст молитви, яку необхідно прочитати в церкві. Далі ворожка повідомляє, що "порчу" знято, але відсотків на тридцять. І через кілька днів варто ще раз повторити обряд, на що Рожкова відповідає, що обов'язково повторить, а настрій у неї відмінний", - пише Дубинський.