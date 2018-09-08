Через викиди в Криму з Херсонської області майже 200 дітей відправили на оздоровлення (фоторепортаж)

Дітей вивозять, зокрема, з сіл Каланчацького і Чаплинського районів.

Із семи населених пунктів Херсонської області, розташованих поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом, 193 дитини відправили «на оздоровлення» в курортні міста.

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Про це в коментарі «Громадському» повідомив голова Херсонської обласної ради Андрій Гордєєв. «Вивезення дітей відбувається на тлі забруднення повітря через викиди заводу «Кримський титан» в Армянську, на території анексованого півострова. Дітей вивозять на два тижні. «На оздоровлення» вивезли 193 дитини і чотирьох вагітних жінок», – зазначив Гордєєв.

Повідомляється, що дітей вивозять, зокрема, з сіл Каланчацького і Чаплинського районів.

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян раніше повідомив, що п'ятьох українських прикордонників госпіталізували зі скаргами на поганий стан через викиди в анексованому Росією Криму.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини. Жителі кримського міста Армянська продовжують скаржитися на погіршення самопочуття, їдкий запах у повітрі, першіння в горлі, особливо у вечірній час.