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Через викиди в Криму з Херсонської області майже 200 дітей відправили на оздоровлення (фоторепортаж)

14:46, 08 вересня 2018
Суспільство
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Із семи населених пунктів Херсонської області, вивозять майже 200 дітей \ фото khoda.gov.ua

Із семи населених пунктів Херсонської області, розташованих поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом, 193 дитини відправили «на оздоровлення» в курортні міста.

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Про це в коментарі «Громадському» повідомив голова Херсонської обласної ради Андрій Гордєєв. «Вивезення дітей відбувається на тлі забруднення повітря через викиди заводу «Кримський титан» в Армянську, на території анексованого півострова. Дітей вивозять на два тижні. «На оздоровлення» вивезли 193 дитини і чотирьох вагітних жінок», – зазначив Гордєєв.

Повідомляється, що дітей вивозять, зокрема, з сіл Каланчацького і Чаплинського районів.

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян раніше повідомив, що п'ятьох українських прикордонників госпіталізували зі скаргами на поганий стан через викиди в анексованому Росією Криму.

Як повідомляв УНІАН,  у ніч на24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини. Жителі кримського міста Армянська продовжують скаржитися на погіршення самопочуття, їдкий запах у повітрі, першіння в горлі, особливо у вечірній час.

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Теги: #діти#викиди#Херсонщина