Україна тимчасово закриває КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом (відео)

Потрапити на окупований півострів можна буде лише через КПВВ "Чонгар", який працює в штатному режимі.

Контрольні пункти в’їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка" на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом через погіршення екологічної ситуації тимчасово призупиняють роботу.

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Про це помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян написав на своїй сторінці у Facebook.

«З метою збереження життя та здоров’я персоналу Держприкордонслужби та громадян, які проживають біля адмінмежі і слідують через КПВВ, у зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією, яка склалася на заводі «Титан» на території тимчасово окупованого Криму, прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка»», - заявив він.

За даними Слободяна, перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ «Чонгар», який працює в штатному режимі.

Також Слободян уточнив, що в тимчасово закритих КПВВ прикордонники продовжать нести службу, проте пропуск громадян та транспортних здійснюватимуть лише в екстрених випадках та у разі гострої потреби.

Разом з тим він повідомив, що громадяни України з окупованого півострову, які будуть прагнути врятуватися від стихійного лиха на материковій Україні, оформлятимуться за спрощеною процедурою.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів із кислотонакопичувача заводу «Кримський титан».

30 серпня кримські екологи та експерти дійшли висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотовідстійника заводу через спеку і відсутність води з Північно-Кримського каналу.

В Армянську і Яни Капу (Красноперекопську) металеві предмети покриваються іржею, з дерев опало листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах іноді лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилася кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках утворився дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні, евакуювати дітей і жінок.

Також на адмінкордоні з Кримом у Херсонській області прикордонники фіксують наявність токсичних речовин у повітрі. 4 вересня кілька прикордонників на адмінкордоні відчули погіршення стану здоров'я через хімічні викиди заводу.

4 вересня стало відомо, що декілька прикордонників, що несуть службу на адміністративній межі з окупованим Кримом, відчули погіршення стану здоров’я через хімічні викиди заводу «Кримський титан».

5 вересня речник Міноборони Олександр Мотузяник із посиланням на Головне управління розвідки заявив, що погіршення екологічної обстановки на півночі окупованого Криму сталося в результаті потрапляння снарядів у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів під час військових навчань збройних сил РФ.

Сьогодні, 6 вересня, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України закликало громадян утриматись від поїздок в окупований Крим через викид хімікатів на заводі "Кримський титан".