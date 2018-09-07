У Херсонській області скликають оперативні збори щодо евакуації дітей із сусідніх з Кримом районів

На даний момент рівень забруднення повітря на адмінкордоні у нормі.

Сьогодні, 7 вересня, скликається оперативне засідання щодо евакуації дітей з тих регіонів Херсонської області, які знаходяться в безпосередній близькості до заводу "Кримський титан".

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв в ефірі "112 Україна".

"В 10:00 буде рішення нашої комісії. У нас немає питання евакуації, є питання оздоровлення і профілактики для запобігання захворюваності наших дітей. Вчора вночі було прийнято рішення про надання можливості нашим дітям, які підпадають під можливу зону ураження, переміститися в оздоровчі табори для продовження оздоровлення. Також це стосується вагітних жінок, ми також забезпечуємо їм збереження в медичних установах. Крім того, ми змушені надати допомогу кримчанам, які страждають від екологічного лиха, ми готові надавати медичну реабілітацію, оздоровчу реабілітацію", - повідомив він.

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На поточний момент забруднення повітря біля адміністративного кордону Херсонської області і Криму не фіксується, проте наголошується, що зараз дме вітер з іншого боку. Якщо він змінить напрямок, показники також можуть змінитися.

Військовослужбовці і співробітники поліції несуть службу на адмінкордоні в респіраторах. Відзначається, що захисні засоби американського виробництва, багатошарові і мають можливість регулювання рівня захисту.

Крім того, у КПВВ чергують карети швидкої допомоги на випадок, якщо військовослужбовцям знадобиться медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів з кислотонакопителя заводу «Кримський титан».

30 серпня кримські екологи та експерти прийшли до висновку, що джерелом випаровування могло стати вміст кислотоотстойника заводу через спеку і відсутність води з Північно-Кримського каналу.

В Армянську і Яни Капу (Красноперекопськ) металеві предмети покриваються іржею, з дерев опало листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах іноді лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилась кількість звернень жителів в медустанови, в аптеках утворився дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні. Ведеться евакуація дітей і жінок.