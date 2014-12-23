Сімферополь залишився без світла одразу після обіцянки Аксьонова не відключати електрику

Як повідомляє Крим.Реалії, електроенергію відключили в Старому місті, в районі міської лікарні №7 та вулиці Заліській.

При цьому, оскільки час був робочий, магазини були змушені працювати при свічках або з генераторами.

«Обіцяли, що світло більше не будуть вимикати, а ось знову вимкнули», - скаржиться продавщиця в одному з магазинів на Заліському ринку.

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Така ж ситуація і в Старому місті Сімферополя. «Прийшов з роботи, а тут темінь. Ні вечерю приготувати, ні дітям в школу підготуватися, уроки вони в темряві зробити не можуть», - нарікає сімферополець Сергій.

Люди зазначають, що відключають електроенергію в одних і тих же районах міста.

Відключення електроенергії тривало більше двох годин.