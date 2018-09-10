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У Києві зачинили станцію метро "Дорогожичі"

15:28, 10 вересня 2018
Суспільство
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Проводиться перевірка інформації / УНІАН

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Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену в Twitter.

"Увага! Станцію "Дорогожичі" зачинено на вхід та вихід. Анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка",- йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у київському метро 9 вересня чоловік кинувся під поїзд. За попередньою інформацією, чоловік планував вчинити самогубство.

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Теги: #Київ#метро