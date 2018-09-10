У Києві зачинили станцію метро "Дорогожичі"
15:28, 10 вересня 2018Суспільство
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Станцію зачинено на вхід і вихід через анонімне повідомлення про мінування.
Проводиться перевірка інформації / УНІАН
У столиці зачинили станцію метро "Дорогожичі" на вхід і вихід через анонімне повідомлення про мінування.
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Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену в Twitter.
"Увага! Станцію "Дорогожичі" зачинено на вхід та вихід. Анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка",- йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у київському метро 9 вересня чоловік кинувся під поїзд. За попередньою інформацією, чоловік планував вчинити самогубство.
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