У київському метро чоловік кинувся під поїзд
21:05, 09 вересня 2018Інциденти
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За попередньою інформацією, чоловік планував вчинити самогубство.
Пасажир доставлений в лікарню / фото УНІАН
У Києві в метро чоловік кинувся під потяг.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, інцидент стався на станції метро "Контрактова площа".
За даними ресурсу, «чоловік - іноземець, його витягли — руки, ноги на місці, удари і садна, смертельних травм не видно».
Пізніше прес-служба столичного метрополітену повідомила у Facebook, що рух поїздів по синій лінії відновлено у звичайному режимі.
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«Збій в графіку стався через пасажира на колії на станції "Контрактова площа". Пасажир доставлений в лікарню. Живий. За попередньою інформацією, чоловік планував вчинити самогубство», - йдеться в повідомленні.
Раніше в столичному метро на станції "Палац спорту" 19-ти річна дівчина кинулася під потяг.
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