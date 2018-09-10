В Одесі співробітник морської академії повісив на стіну портрет ватажка "ДНР" Захарченка й залишився без роботи (фото)

Скандальний співробітник морської академії Калінін написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Начальника відділу практики Одеської морської академії Олександра Калініна звільнили за підтримку терористів.

Читайте також"Їду на концерт Кобзона": реакція соцмереж на вбивство ватажка "ДНР" Захарченка

Викладач повісив у своєму кабінеті фото вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка з чорною стрічкою. Це побачили курсанти та повідомили про вчинок Калініна у соцмережах, передає "Думская".

Сьогодні вранці до ректора НУ "ОМА" Михайла Міюсова прийшла делегація активістів патріотичних організацій. Керівник розповів їм, що Калінін написав заяву про звільнення за власним бажанням, яку сьогодні ж задовольнили.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.