В Одесі співробітник морської академії повісив на стіну портрет ватажка "ДНР" Захарченка й залишився без роботи (фото)
15:49, 10 вересня 2018Суспільство
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Скандальний співробітник морської академії Калінін написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Співробітник одеської морської академії повісив на стіну портрет Захарченка / фото Думская
Начальника відділу практики Одеської морської академії Олександра Калініна звільнили за підтримку терористів.
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Викладач повісив у своєму кабінеті фото вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка з чорною стрічкою. Це побачили курсанти та повідомили про вчинок Калініна у соцмережах, передає "Думская".
Сьогодні вранці до ректора НУ "ОМА" Михайла Міюсова прийшла делегація активістів патріотичних організацій. Керівник розповів їм, що Калінін написав заяву про звільнення за власним бажанням, яку сьогодні ж задовольнили.
Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.
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