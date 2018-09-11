Адвокат розповів, який термін загрожує одеському гонщику-вбивці

Авто гонщика було перероблено, а це говорить про те, що автомобіль був підготовлений безпосередньо під агресивну їзду.

Винуватець страшної ДТП в Одесі, в якій загинуло дві людини, не зможе виправдатися і вийти сухим з води.

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Покаранням для водія може стати 5-10 років в'язниці. Про це ObozTV розповів адвокат Ярослав Куц. За його словами, це стало можливим завдяки тому, що одесити буквально відразу виклали в мережу відео з камер реєстраторів.

"Крім того, безпосередньо слідова картина на автомобілях вказує і на напрямок руху автомобілів, і що найголовніше - показує, де був момент зіткнення і куди виносило автомобіль. Тобто вся трасологія цієї ДТП очевидна для професіоналів", - пояснив Куц.

Він також запевнив, що водій BMW не зуміє затягнути справу, або обійтися статтею "по необережності", адже автомобіль був модернізований в гоночний.

"Це видно на всіх фотографіях, зокрема де відірване колесо - явно видно, що стоять нові посилені амортизатори і пружини. Диски, гума, під капотом - розпірки, які посилюють жорсткість кузова. Це все говорить про те, що автомобіль був підготовлений безпосередньо під агресивну їзду", - уточнив адвокат.

Куц додав, що водій в силу свого віку часто нехтував правилами дорожнього руху, що говорить про свідоме порушення, що призвело до ДТП, і що спричинило смерть людей. Тому, впевнений він, легкого покарання в цьому випадку не буде.

"Давайте будемо об'єктивними: стаття 286 частина 3. Вона передбачає дуже тяжке покарання. Конкретно частина 3 говорить про позбавлення волі на термін від 5 до 10 років", - підсумував Куц.