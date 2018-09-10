Медики намагаються врятувати постраждалого в ДТП в Одесі, якому частково ампутували передпліччя

Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще шестеро отримали травми.

В Одесі медики рятують серйозно травмованого в страшній аварії, яка сталася в суботу. У чоловіка часткова ампутація передпліччя, політравма та травматичний шок. Його ім'я до сих пір невідомо.

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Як повідомляє ТСН, ще один потерпілий - курсант - з переломами обох ніг перебуває у військовому госпіталі.

Як повідомляв УНІАН, аварія в Одесі сталася 8 вересня близько 21:00. BMW на великій швидкості вискочив на перехрестя на червоне світло, зіткнувся з іншою машиною і вилетів на узбіччя, де стояли перехожі. Від удару на місці загинуло дві людини - 56-річна жінка та 52-річний чоловік, а також шестеро людей отримали травми, у тому числі і водій.

Водієм автомобіля, який спровокував ДТП, виявився відомий місцевий вуличний гонщик. Він особливо не постраждав. Чоловіка вже затримали правоохоронці і сьогодні йому будуть обирати запобіжний захід.

"Підозрюваний зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Вранці відразу звертаємося до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи застави", - зазначила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.