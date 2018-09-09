Моторошна аварія в Одесі: ЗМІ назвали ім'я й показали фото винуватця трагедії - водія BMW

За даними ЗМІ, за кермом BMW перебував 27-річний одесит Олег Семиренко.

ЗМІ опублікували фото затриманого водія BMW, який влаштував смертельну ДТП в Одесі.

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Як повідомляє місцевий сайт 048, BMW М5 з держномером ВН 1735 НІ належить 27-річному Олегу Семиренку, постійному учаснику протизаконних гонок Одеси.

Зазначається, що учасник нічних заїздів регулярно публікує фото- та відеозвіти у соцмережах.

А ось так, пишуть ЗМІ, виглядав дрифт водія BMW:

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в суботу ввечері, 8 вересня, при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту. Спочатку повідомлялося, що загинули три людини, четверо госпіталізовані.

Пізніше ЗМІ повідомили, що інформація про третього загиблого в кареті швидкої допомоги внаслідок ДТП в Одесі виявилася помилковою.

Крім того, "Думская" повідомляла, що водій автомобіля BMW, який став учасником жахливої ДТП в Одесі в суботу ввечері, був любителем вуличних гонок та екстремальної їзди.