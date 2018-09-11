З офіціантки в зірку подіуму: українська модель розповіла про свою історію "Попелюшки" і роман з Ді Капріо (відео)

На її сторінці в Instagram фотографії з вечірок, провокаційні оголені кадри і навіть знімки на золотому унітазі - легко поєднуються з благодійністю в Африці.

В Україну на батьківщину прилетіла Аліна Байкова, йдеться в сюжеті "ТСН". Супермодель, яка бере участь у показах відомих дизайнерів і знімається для обкладинок глянцю, починала офіціанткою в маленькому кафе. І ненавиділа високий зріст, через який її дражнили в школі.

Байкова розповіла про шляхи з Кропивницького в Нью-Йорк і роман з Ді Капріо Супермодель з обкладинок світових журналів моди Аліна Байкова візит у рідний Кропивницький почала зі стадіону – американський футбол полюбила, коли переїхала в Нью-Йорк. На відміну від сучасних трибун ці стіни за 15 років не змінилися.

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Байкова прийшла і в свою 23 школи, в якій навчалася. Школу модель згадує з тремтінням у голосі.

"Я спереду боялася сидіти. Я думала, що в школу ніколи не повернуся", - зізналася Байкова.

Її зріст і худорба, що стало перевагою на подіумі, в дитинстві вважалися вадою.

"Нас було двоє – з мене сміялися і з нього – тому що він був найнижчий, а я – найвища. І ми були друзі по нещастю", - згадала Аліна.

Після школи вона пішла працювати офіціанткою в місцеве кафе. Там її і побачила Тетяна, яка керувала модельним агентством і одночасно була власницею ательє.

"Ми їм шили форму. Я сиділа за столом, подивилася на цю дівчину і подумала: "Боже ти мій, які дані!". Але вона була як їжачок: "Ні, я не хочу в агентство", - поділилася Тетяна.

Подруги вмовили, в агентстві з неї не брали плату за навчання. Далі був Китай - і через кілька років пропозиції буквально посипалися з усіх світових будинків моди. Показ за показом, обкладинка за обкладинкою.

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"Є в мені якась історія Попелюшки", - говорить Байкова.

Сьогодні Попелюшку фотографують в Києві для реклами шуб. Її американські роботодавці такого не знімають - на світових подіумах справжнє хутро - під забороною.

На її сторінці в Instagram фотографії з вечірок, провокаційні оголені кадри і навіть знімки на золотому унітазі - легко поєднуються з благодійністю в Африці.

Але найвідомішими стали фото, зроблені півроку тому на вулиці в Нью-Йорку.

Поряд з Байкової в улюблених сережках з хрестами - крокує Леонардо Ді Капріо. Світові таблоїди відразу ж оголосили про роман актора з українською моделлю.

"Я йому надіслала SMS, мовляв, ось, дивись, нам вже все приписують. Але ми просто посміялися – у мене нічого не змінилося", - прокоментувала чутки Байкова.

Пояснювати Лео та іншим зірковим друзям, звідки вона, не доводиться.