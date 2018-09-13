Заступник міністра Мінфіну легалізує покер в обхід заборони азартних ігор - ЗМІ

На даний момент в Україні заборонена гра в покер на гроші, але 16 серпня у Кабміні несподівано офіційно визнали спортивний покер видом спорту.

Заступник міністра фінансів Сергій Верланов може стати лобістом легалізації азартних ігор в Україні.

Таку думку висловили журналісти видання " Главком ".

Вони відзначають, що Верланов, який раніше працював юристом у ряді великих компаній, вже співпрацював з Мінфіном з питань підготовки нової законодавчої бази грального бізнесу. Зокрема, він, у складі юристів Sayenko Kharenko, переконував Мінфін у необхідності легалізації грального бізнесу.

Журналісти також звернули увагу на те, що Верланов є співзасновником Федерації покеру України. У реєстрі юридичних осіб він і зараз значиться співзасновником Федерації.

Журналісти відзначають, що на даний момент в Україні заборонена гра в покер на гроші, але 16 серпня у Кабміні несподівано офіційно визнали спортивний покер видом спорту.

"Дивний збіг: у липні призначають заступником міністра покерного лобіста, а в серпні - легалізують цю гру", - пишуть журналісти.

Цікаво також те, що в указі Міністерства молоді і спорту немає чіткого визначення поняття спортивний покер. Внаслідок цього існує величезний ризик, що грошовий покер легалізують в Україні під видом спортивної гри.

При цьому експерт у цій галузі Зоряна Топорецька вважає, що замінити одне іншим на законодавчому рівні буде дуже просто.

"Якщо ми беремо просто фішки, граємо і як виграш отримуємо ці фішки, то це не є азартною грою. Але в законодавстві вказано, що вирішуються спортивні змагання, умовами яких є отримання грошового або майнового виграшу. Це фактично дозволяє учасникам гри в спортивний покер прописувати, що правилами гри дозволяється виграш. А якщо дозволяється виграш, то звідки він формується, визначається правилами гри. Хто ці правила стверджує? Фактично, самі організатори або учасники гри", — пояснила Топорецька.

При цьому вона зазначила, що легалізація спортивного покеру може призвести до того, що в Україні навіть з'являться дитячі клуби покеру.

"Адже держава зобов'язана підтримувати розвиток спорту: "будь ласка, приводьте дітей з 5-6 років, ми їх, за вашим бажанням, навчимо грати в шахи, а якщо хочете - в покер. Тобто, ризик полягає в тому, що, по-перше, державні гроші можна буде списувати на відкриття так званих спортивних покерних шкіл, а по-друге, дітей втягувати в ці ігри покеру", - говорить вона.

При цьому далі за аналогією зі спортивним покером можуть легалізувати роботу і букмекерів.