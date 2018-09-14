Нацгвардія України за підтримки Енергоатома передала військовослужбовцям, що здійснюють охорону АЕС, сертифікати на придбання квартир

Вітаючи військовослужбовців президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський зазначив, що в умовах коли в Україні їде неоголошена війна з РФ, питання забезпечення унеможливлення терористичних загроз і фізичного захисту атомних електростанції України є стратегічно важливим для країни.

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський разом з командувачем Національної гвардії України генерал-полковником Юрієм Аллеровим 13 серпня 2018 року, під час святкових зборів особового складу військових частин 3043 та 3045 на Хмельницькій та Рівненській АЕС презентували програму соціального захисту для військовослужбовців, що здійснюють охорону ядерних об’єктів та діючих атомних станцій України. У заході також взяли участь генеральний директор ХАЕС Микола Панащенко, в.о. генерального директора РАЕС Павло Ковтонюк, керівники підрозділів електростанції.

В рамках заходу відбулось урочисте вручення 19 іменних грошових сертифікатів на придбання квартир військовослужбовцям військової частини 3043, що здійснює охорону ВП «Хмельницька АЕС», а також 14 іменних грошових сертифікатів на придбання квартир військовослужбовцям військової частини 3045, що здійснює охорону ВП «Рівненська АЕС».

Вітаючи військовослужбовців Юрій Недашковський зазначив, що в умовах коли в Україні їде неоголошена війна з РФ, питання забезпечення унеможливлення терористичних загроз і фізичного захисту атомних електростанції України є стратегічно важливим для країни. АЕС України, що забезпечують майже 60% потреб електроенергії країни мають працювати стабільно та надійно і бути захищені від всіляких проявів ядерного тероризму. І саме військовослужбовці національної гвардії гідно забезпечують надійну охорону та фізичний захист цих стратегічних об’єктів.

«Атомні електростанції завжди були і залишаються об’єктами підвищеної небезпеки. Мова йде не тільки про забезпечення ядерної безпеки, але й про забезпечення фізичного захисту АЕС та унеможливлення проявів ядерного тероризму особливо в умовах, коли наша країна переживає не найкращі часи, коли в країні їде війна. Атомні електростанції, що нині забезпечують майже 60% потреб електроенергії в країні мають надійно виконувати свої функції. Нас з військовослужбовцями об’єднує спільне завдання - ми повинні сприяти підвищенню безпеки України. Атомна електростанція потребує сумлінної праці не тільки операторів, не тільки ремонтного та експлуатаційного персоналу, а й відданої праці тих, хто її охороняє. Саме на військовослужбовців національної гвардії України покладена місія забезпечити охорону та фізичний захист цих стратегічних об’єктів і вони гідно виконують свою роботу. Я щиро вітаю вас і дякую за вашу відданість!», - наголосив президент Енергоатому.

Він також зауважив, що всі події, які відбуваються в країні не могли не позначитись на економіці держави. Тариф Енергоатома постійно обмежується, тим самим обмежуються можливості Компанії щодо забезпечення соціального захисту своїх працівників. Але навіть попри такі тимчасові негаразди Енергоатом знаходить можливості щоб покращити рівень життя своїх працівників.

«Компанія постійно нарощує динаміку щодо покращення забезпечення наших людей: і тих, хто працює в Енергоатомі, і військовослужбовців, які сумлінно виконують свою роботу. Ми разом робимо спільну справу та знаходимо можливості щоб покращити життя людей. Сьогоднішня подія безпрецедентне та яскраве тому підтвердження. Людина завжди буде прив’язана до свого дому до своєї родини. Хочу запевнити всіх вас, що Енергоатом на цьому не зупиниться і буде й надалі відшукувати можливості для того щоб підтримати та покращити умови життя наших працівників та військовослужбовців», - констатував Юрій Недашковський.

Водночас, командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров вітаючи військовослужбовців наголосив, що сьогодні питання сприяння військовослужбовцям у вирішені їх соціальних проблем є актуальним на всіх рівнях урядових структур.

«Сьогоднішні урочистості відбуваються завдяки сприянню керівництва НАЕК «Енергоатом». Більш того, я хочу подякувати Енергоатому за постійну підтримку та допомогу яку надає Компанія захисникам України – це і ремонт військової техніки, і постійна волонтерська допомога. Хмельницька та Рівненська АЕС стали першими у реалізації програми соціального захисту військовослужбовців. Військовослужбовців, які сумлінно виконують свою стратегічну місію захищаючи важливі для держави об’єкти - Хмельницьку та Рівненську АЕС, у той час коли на Сході України тривають бойові дії. Героїчний шлях українського воїнства відмічений народом Украъни і ми всіма силами будемо намагатись створювати гідні умови для проходження військової служби», - зауважив головнокомандувач Нацгвардії, генерал-полковник Юрій Аллеров.