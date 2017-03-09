На Чернігівщині СБУ затримала розповсюджувача антиукраїнських матеріалів у соцмережах

Про це УНІАН повідомила прес-група управління СБУ у Чернігівській області. Згідно з повідомленням, агітатора працівники спецслужби затримали у Прилуках.

Правоохоронці зафіксували, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках пропагандистські матеріали, які закликали до зміни державного кордону України та популяризували терористичні організації «ДНР» та «ЛНР». Інформацію агітатор отримував від куратора з окупованих бойовиками територій.

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Під час обшуку за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Сьогодні у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), агітатору оголошено про підозру у скоєнні злочину. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове слідство.