СБУ звинуватили у шантажі та погрозах фізичною розправою полтавському держреєстратору

Голова СПУ Ілля Кива заявив, что після «спілкування» з СБУ держреєстратор опинилася у лікарні.

Співробітники СБУ викрали керівника Управління держреєстратора при Полтавській міськраді і змушували незаконно зареєструвати людину з команди президента секретарем міськради.

Про це заявив голова Соціалістичної партії України Ілля Кива в ефірі телеканалу Newsone 19 вересня, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«СБУ довела реєстратора Т.Стешенко до передінфарктного стану. Її закрили в кабінеті і 9 годин «мурижили». Її фактично викрали. Зараз вона знаходиться у лікарні. І що вони вимагали від цієї жінки? - Щоб вона внесла до реєстру завідомо неправдиву інформацію», - зазначив він.

Голова СПУ підкреслив, що працівники СБУ погрожували жінці фізичним і моральним насильством. Також, за його словами, був тиск і з боку депутатів міськради, проте Т.Стешенко не пішла на змову.

І.Кива заявив, що даний інцидент пов'язаний зі спробами АП незаконно усунути від виконання своїх обов'язків мера Полтави А.Мамая і поставити А.Шамоту, помічника депутата БПП, на посаду секретаря міськради.

Голова СПУ також додав, що це відбувається у вз’язку з майбутніми парламентськими і президентськими виборами.

«Влада прибирає неугодних. Всіх, хто не готовий йти на співпрацю. Я звинувачую Порошенко, Адміністрацію президента в тому хаосі, який поглинув і знищує нашу країну. І я буду боротися з цією владою не заради себе, а заради того, щоб у наших з вами дочок і синів, з'явилося майбутнє, де жінки будуть величатися, як найвищий дар природи, а чоловіки будуть про це завжди пам'ятати і завжди стоятимуть на сторожі чистоти і охайності. Ось, що повинно бути в тому світі, який ми хочемо віддати нашим дітям», - підсумував І.Кива.

Як повідомлялося, в м.Полтава 14 вересня група депутатів Полтавської міської ради незаконним чином намагалися зняти з посади мера. Депутати вирішили призначити на посаду секретаря Полтавської міськради помічника нардепа України від «БПП» Олександра Шамоту. 17 вересня, працівники міськради оголосили бойкот так званому секретареві.