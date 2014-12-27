Влада направила гуманітарну допомогу до 6 окупованих міст та сіл Донеччини

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це поінформував віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

За його словами, сьогодні вранці колона з гуманітарною допомогою у кількості 6 вантажних автомобілів, що направлена українською владою для соціальних закладів та мешканців, які проживають на території, підконтрольній сьогодні бойовиками, вирушила з м. Краматорськ в села Ольховатка, Камишеваха, Булавинське Донецької області. Дві вантажні машини вирушили до міст Вуглегірськ і Дебальцеве.

Читайте такожУкраїнські військові та волонтери допомагають мирному населенню на Донбасі (фоторепортаж)За словами Зубка, сьогодні з’явилася надія на те, що продукти харчування, товари першої необхідності і навіть ялинки, які також є у складі гуманітарного вантажу, будуть доставлені людям на цих територіях.

«Переговори щодо безпечної доставки гуманітарного вантажу ще тривають. Можу лише додати, що в нас з’явилася надія, що люди на цих територіях скоро зможуть отримати нашу допомогу», - сказав Зубко.

Нагадаємо, 25 грудня за дорученням президента України Петра Порошенка та прем’єр-міністра Арсенія Яценюка на схід України попрямували 326 тонн гуманітарного вантажу.