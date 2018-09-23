Вакарчук закликав підтримати перейменування Дніпропетровської області

Артист зазначив, що конкретних варіантів нової назви області він не говоритиме, оскільки це має бути особистий вибір жителів регіону.

Відомий артист Святослав Вакарчук висловив свою думку про те, чи потрібно перейменовувати Дніпропетровську область.

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Про це пише Дніпроград.

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук переконаний в тому, що поточне назва нашої області необхідно змінити. Він обгрунтував свою думку тим, що в ньому міститься нагадування про комуністичний діяча. Крім цього артист нагадав, що перейменування вимагає Закон України.

Про це він заявив під час недавньої дискусії з жителями Дніпра. Також він зазначив, що конкретних варіантів він не говоритиме, оскільки це має бути особистий вибір жителів регіону.

Святослав Вакарчук додав, що сам він дотримується ліберальних поглядів. Він вважає, що в нашій країні має бути рівність прав і демократія. Також він зазначив необхідність створення нових непорушних законів, на яких все має триматися.

Крім іншого, артист висловив свою думку про проведення успішних реформ у державі:

"Всі більш або менш успішні реформи, наприклад Нова поліція, стали успішними через незалежний відбір кадрів. Цього вимагає кожна сфера. Це як встановити нову версію на телефоні: треба його повністю перезавантажити, щоб оновилася версія", - резюмував він.