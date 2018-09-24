М'які светри, запашний чай та читання під шум дощу: 10 причин любити осінь (відео)

Осінь - найзатишніша пора року, і ось чому.

На вулиці вже справжня осінь, але це не привід сумувати. Адже осінь – це неймовірні краєвиди, довгі вечори з чашкою запашного какао під улюблений серіал, прогулянки під дощем з різнобарвною парасолькою в руках, а також пироги з шоколадом та м'які теплі светри. То за що ж варто любити осінь?

1. Можна носити яскраві плащі, гумові чоботи та парасольки.

2. Шелестіти опалим листям і збирати різнокольорові букети.

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3. Засинати під шум дощу, який барабанить по склу.

4. Восени виходять найбарвистіші та різнокольорові кадри.

5. Осінь - найкраща пора, щоб загорнутися у теплий плед та насолоджуватися гарячою кавою, чаєм або какао з булочками.

6. Саме восени найкрасивіший ліс і найсмачніші гриби.

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7. Коли за вікном негода, холодно та йде дощ, немає нічого затишнішого домашніх посиденьок.

8. Довгими вечорами можна вдома насолоджуватися читанням улюблених книг чи переглядом серіалів.

9. Можна спостерігати, як йде дощ, і стрибати по калюжах.

10. Тільки восени пироги, спечені власноруч, найсмачніші.