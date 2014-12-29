В Україні нараховується вже понад 600 тисяч переселенців

Згідно з даними, опублікованими Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), станом на 26 грудня в Україні нараховується 610,413 тис. внутрішніх переселенців з конфліктних регіонів. З них - 19,918 осіб покинули свої домівки в Криму, а 590,495 тис. переїхали зі східних областей. Відповідні дані наводяться в оновленій карті на офіційному сайті міжнародної організації, повідомляє DW.DE

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Як зазначається у документі, 248,597 тис. осіб шукають притулку у сусідніх країнах. З них 245,510 тис. звернулися за отриманням статусу біженця у Росії, 2 218 - у Польщі. За даними УВКБ ООН, 342,057 тис. переселенців шукають"іншої форми перебування" у сусідніх країнах. Найбільша кількість у Росії - 244,326 тис. особи. На другому місці - Білорусь.

Нагадаємо, 12 грудня у звіті Управління з координації гуманітарних питаньООН повідомлялося про 542 тис. переселенців усередині країни та майже 568 тис. біженців за її межі загалом.