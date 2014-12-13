На Донбасі загинуло вже понад 4,6 тисяч осіб - ООН
13:02, 13 грудня 2014Суспільство
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В міжнародній організації підрахували, що з середини квітня на Сході України загинуло 4634 особи.
На Донбасі продовжують гинути люди / Фото УНІАН
За час конфлікту на Сході України загинуло вже понад 4,6 тисяч осіб.
Про це йдеться в останньому звіті ООН, повідомляє 5.ua.
В ООН підрахували, що з середини квітня на Донбасі загинуло 4634 людини, у тому числі 298 пасажирів малайзійського “Боїнга”, який був збитий 17 липня під Донецьком.
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Понад 10 тисяч людей отримали поранення.
Раніше в ООН повідомили, що за останні два тижні у зоні АТО загинули 300 людей.
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