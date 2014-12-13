На Донбасі загинуло вже понад 4,6 тисяч осіб - ООН

За час конфлікту на Сході України загинуло вже понад 4,6 тисяч осіб.

Про це йдеться в останньому звіті ООН, повідомляє 5.ua.

В ООН підрахували, що з середини квітня на Донбасі загинуло 4634 людини, у тому числі 298 пасажирів малайзійського “Боїнга”, який був збитий 17 липня під Донецьком.

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Понад 10 тисяч людей отримали поранення.

Раніше в ООН повідомили, що за останні два тижні у зоні АТО загинули 300 людей.