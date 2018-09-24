Залежності, приховані шлюби і інші порушення - журналісти дізналися чому втрачають титул найкрасивіші дівчата світу (відео)

Різні обставини не раз коштували переможницям конкурсу краси корони.

Скандали після коронації - свіжа українська історія - не унікальна. Різні обставини не раз коштували переможницям схожих конкурсів корони.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, в декого титул відбирали, інші від перемоги відмовлялися самі.

Кароліна Дуран виборола корону міс Домініканська республіка шість років тому - вона приховувала шлюб, тому була позбавлена корони. У Британії Зара Голанд була позбавлена корони за непристойну поведінку.

Разом з короною красуні отримують і велику відповідальність. Саме її і не витримала росіянка Оксана Федорова - вона стала міс всесвіт ы відмовилася від корони сама.

21-колумбійка носила корону найменше - 4 хвилини, після того як ведучий оголосив, що сталася помилка, з неї зняли корону і віддали іншій дівчині.