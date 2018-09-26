Прихована броня: сьогодні відзначається Всесвітній день контрацепції (відео)

Сьогодні, на думку лікарів, найефективнішими вважаються гормональні контрацептиви.

26 вересня відзначається Всесвітній день контрацепції. Контрацептиви допомагають уникнути небажаної вагітності. А презервативи ще й захищають від хвороб, що передаються статевим шляхом.

Яких тільки дивних методів контрацепції не вигадували в древності. Римляни випивали одразу після близькості червоне вино або приймали гарячу ванну. А в Древній Греції інгредієнти чоловічі органи натирали маззю з солі, свинцю і павутини.

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Древні індуси вчили жінок – «чхнути, встати і походити одразу після». На острові Суматра в якості контрацепції використовували опій, а також петрушку. Серед єгипетських чоловіків популярністю користувалися золоті ковпачки з оздобою. Тоді як араби запобігалися за допомогою кишок тварин.

В Європі подібні презервативи з’явилися у ХVI столітті, але як захист від сифілісу. Багаторазовий полотняний мішечок змочували у спеціальному розчині, а після близькості прали. Сьогодні ж, на думку лікарів, найефективнішими вважаються гормональні контрацептиви.