Сьогодні відзначається День янгола Віри: поздоровлення та побажання

Вважається, що дівчата з цим ім'ям відрізняються розсудливістю та практичністю, але в той же час – добротою та ніжністю.

Православні християни сьогодні відзначають день святих Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Дівчата і жінки на ім'я Віра сьогодні відзначають іменини.

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Ім'я Віра – дослівний переклад грецького імені Пістіс, символізує одну з головних християнських чеснот. Вважається, що дівчата з цим ім'ям відрізняються розсудливістю і практичністю, але в той же час – добротою та ніжністю.

30 вересня дівчат і жінок на ім'я Віра вітають з Днем янгола.

Свята мучениця Віра, разом з сестрами Любов'ю і Надією були піддані тортурам та вбиті на очах їх матері Софії за християнську віру. Церква зарахувала їх до лику святих.

Як повідомлялося в матеріалі УНІАН, ще на зорі Християнства виникла традиція давати дитині ім'я одного з святих. Вважається, що святий, на честь якого нарікають дитини, стає його другом і захисником. День, в який церковно відзначають пам'ять святого, ім'я якого носить християнин, називається іменинами, або Днем Ангела.